Yanis Begraoui gjorde två mål för Estoril i segern mot Gil Vicente

Estoril vann med 3–1 mot Gil Vicente

Yanis Begraoui tvåmålsskytt för Estoril

Murilo målskytt för Gil Vicente

Estoril vann mötet med Gil Vicente på hemmaplan med 3–1 (1–1) på söndagen i Primeira Liga herr.

Estorils Yanis Begraoui tvåmålsskytt

Murilo öppnade målskyttet på straff redan i 15:e minuten och gav Gil Vicente ledningen. Estoril kvitterade till 1–1 i 22:a minuten genom Felix Bacher.

Det dröjde till den 74:e minuten innan Yanis Begraoui gav Estoril ledningen framspelad av Joao Carvalho. Yanis Begraoui, återigen, ökade Estorils ledning efter pass från Joao Carvalho i 80:e minuten. Därmed hade laget vänt matchen.

Lagens första möte för säsongen vann Gil Vicente med 2–0.

I nästa match möter Estoril Sporting Lissabon borta på fredag 27 februari 21.45. Gil Vicente möter Benfica måndag 2 mars 21.15 hemma.

Estoril–Gil Vicente 3–1 (1–1)

Primeira Liga herr, Antonio Coimbra da Mota

Mål: 0–1 (15) Murilo, 1–1 (22) Felix Bacher, 2–1 (74) Yanis Begraoui (Joao Carvalho), 3–1 (80) Yanis Begraoui (Joao Carvalho).

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Estoril: 3-1-1

Gil Vicente: 3-0-2

Nästa match:

Estoril: Sporting Lissabon, borta, 27 februari 21.45

Gil Vicente: SL Benfica, hemma, 2 mars 21.15