Yanis Begraoui räddade poäng när Estoril kryssade mot Nacional

Estoril och Nacional kryssade

Yanis Begraoui kvitterade i 60:e minuten

Rio Ave nästa motstånd för Estoril

I halvtid ledde Nacional matchen på bortaplan i Primeira Liga herr mot Estoril med 1–0 efter mål av Ze Vitor. Men i andra halvlek jobbade sig Estoril in i matchen och kvitterade genom Yanis Begraoui efter 60 minuters spel. Matchen slutade 1–1.

Matchen blev den fjärde i rad utan seger för Estoril.

Estoril–Nacional – mål för mål

Ze Vitor gjorde 1–0 till gästerna Nacional i 37:e minuten. Yanis Begraoui fick utdelning på straff med en halvtimme kvar att spela och kvitterade för Estoril. 1–1-målet blev matchens sista.

Det här var Estorils fjärde oavgjorda match den här säsongen.

Den 15 mars tar lagen sig an varandra igen.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 1 november. Då möter Estoril Rio Ave på Estádio dos Arcos 19.00. Nacional tar sig an Famalicao hemma 16.30.

Estoril–Nacional 1–1 (0–1)

Primeira Liga herr

Mål: 0–1 (37) Ze Vitor, 1–1 (60) Yanis Begraoui.

Varningar, Estoril: Joao Carvalho, Jordan William Holsgrove, Goncalo Costa. Nacional: Jose Gomes, Paulinho Boia, Jesus Ramirez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Estoril: 1-2-2

Nacional: 2-1-2

Nästa match:

Estoril: Rio Ave, borta, 1 november

Nacional: FC Famalicao, hemma, 1 november