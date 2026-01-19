Yanis Begraoui tremålskytt i Estorils seger mot Estrela

Estoril vann med 5–0 mot Estrela

Joao Carvalho avgjorde för Estoril

Yanis Begraoui stod för ett hattrick när Estoril besegrade Estrela på bortaplan med 5–0 (1–0) i Primeira Liga herr.

Joao Carvalho gjorde 1–0 till Estoril efter bara tre minuter. På tilläggstid i första halvleken blev Estrelas Abraham Marcus utvisad.

Direkt efter pausen ökade Yanis Begraoui Estorils ledning. I 54:e minuten nätade Yanis Begraoui återigen på straff och gjorde 0–3. Alejandro Marques gjorde dessutom 0–4 i 65:e minuten på pass av Joao Carvalho. Yanis Begraoui gjorde också 0–5 som med målet fullbordade sitt hattrick i 70:e minuten.

För Estoril gör resultatet att man nu ligger på nionde plats i tabellen medan Estrela är på tolfte plats.

I nästa omgång har Estrela Benfica borta på Estadio da Luz, söndag 25 januari 19.00. Estoril spelar hemma mot Guimaraes lördag 24 januari 21.30.

Estrela–Estoril 0–5 (0–1)

Primeira Liga herr, Estadio Jose Gomes

Mål: 0–1 (3) Joao Carvalho, 0–2 (51) Yanis Begraoui, 0–3 (54) Yanis Begraoui, 0–4 (65) Alejandro Marques (Joao Carvalho), 0–5 (70) Yanis Begraoui (Pedro Amaral).

Varningar, Estrela: Jovane Cabral, Robinho. Estoril: Alejandro Orellana, Peixinho.

Utvisningar, Estrela: Abraham Marcus.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Estrela: 1-2-2

Estoril: 3-0-2

Nästa match:

Estrela: SL Benfica, borta, 25 januari 19.00

Estoril: Vitoria Guimaraes, hemma, 24 januari 21.30