Yankuba Minteh matchhjälte för Brighton mot Sunderland
- Brighton vann med 1–0 mot Sunderland
- Yankuba Minteh matchvinnare för Brighton
- Brighton höll nollan
Brighton vann med 1–0 (0–0) borta mot Sunderland i Premier League. Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Yankuba Minteh.
Det här var Brightons sjunde nolla den här säsongen.
Liverpool nästa för Brighton
Sunderland har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 3–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Brighton har tre vinster och två förluster och 5–3 i målskillnad.
I nästa match möter Sunderland Newcastle borta på söndag 22 mars 13.00. Brighton möter Liverpool lördag 21 mars 13.30 hemma.
Sunderland–Brighton 0–1 (0–0)
Premier League
Mål: 0–1 (58) Yankuba Minteh.
Varningar, Sunderland: Granit Xhaka. Brighton: Yankuba Minteh, Diego Gomez.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Sunderland: 1-1-3
Brighton: 3-0-2
Nästa match:
Sunderland: Newcastle Utd, borta, 22 mars 13.00
Brighton: Liverpool, hemma, 21 mars 13.30
