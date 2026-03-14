Yankuba Minteh matchhjälte för Brighton mot Sunderland

Brighton vann med 1–0 (0–0) borta mot Sunderland i Premier League. Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Yankuba Minteh.

Det här var Brightons sjunde nolla den här säsongen.

Sunderland har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 3–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Brighton har tre vinster och två förluster och 5–3 i målskillnad.

I nästa match möter Sunderland Newcastle borta på söndag 22 mars 13.00. Brighton möter Liverpool lördag 21 mars 13.30 hemma.

Sunderland–Brighton 0–1 (0–0)

Premier League

Mål: 0–1 (58) Yankuba Minteh.

Varningar, Sunderland: Granit Xhaka. Brighton: Yankuba Minteh, Diego Gomez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sunderland: 1-1-3

Brighton: 3-0-2

Nästa match:

Sunderland: Newcastle Utd, borta, 22 mars 13.00

Brighton: Liverpool, hemma, 21 mars 13.30