Yeboah och Zishim Bawa avgjorde borta mot Hammarby TFF

Umeå FC vann med 2–1 mot Hammarby TFF

Steve Zishim Bawa matchvinnare för Umeå FC

Hammarby TFF nu 13:e, Umeå FC på sjätte plats

Det blev en uddamålsseger för Umeå FC i matchen mot Hammarby TFF i Ettan norra herr på måndagen. Laget vann med 2–1 (1–1) borta på Hammarby IP.

Hammarby TFF–Umeå FC – mål för mål

Hammarby TFF tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel genom Keyano Marrah. Umeå FC kvitterade till 1–1 på stopptid i första halvleken genom Emmanuel Yeboah.

Direkt efter pausen ökade Steve Zishim Bawa Umeå FC:s ledning. Därmed hade laget vänt matchen.

För tabellens utseende betyder det här att Hammarby TFF ligger på 13:e plats medan Umeå FC har sjätteplatsen.

Den 4 oktober tar lagen sig an varandra igen, då på Umeå Energi Arena.

Hammarby TFF tar sig an Stocksund i nästa match borta lördag 11 april 16.00. Umeå FC möter FC Arlanda hemma söndag 12 april 13.00.

Hammarby TFF–Umeå FC 1–2 (1–1)

Ettan norra herr, Hammarby IP

Mål: 1–0 (29) Keyano Marrah, 1–1 (45) Emmanuel Yeboah, 1–2 (48) Steve Zishim Bawa.

