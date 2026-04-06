Yeboah och Zishim Bawa avgjorde borta mot Hammarby TFF
Det blev en uddamålsseger för Umeå FC i matchen mot Hammarby TFF i Ettan norra herr på måndagen. Laget vann med 2–1 (1–1) borta på Hammarby IP.
Hammarby TFF–Umeå FC – mål för mål
Hammarby TFF tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel genom Keyano Marrah. Umeå FC kvitterade till 1–1 på stopptid i första halvleken genom Emmanuel Yeboah.
Direkt efter pausen ökade Steve Zishim Bawa Umeå FC:s ledning. Därmed hade laget vänt matchen.
För tabellens utseende betyder det här att Hammarby TFF ligger på 13:e plats medan Umeå FC har sjätteplatsen.
Den 4 oktober tar lagen sig an varandra igen, då på Umeå Energi Arena.
Hammarby TFF tar sig an Stocksund i nästa match borta lördag 11 april 16.00. Umeå FC möter FC Arlanda hemma söndag 12 april 13.00.
Hammarby TFF–Umeå FC 1–2 (1–1)
Ettan norra herr, Hammarby IP
Mål: 1–0 (29) Keyano Marrah, 1–1 (45) Emmanuel Yeboah, 1–2 (48) Steve Zishim Bawa.
