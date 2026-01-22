Young Boys besegrades på hemmaplan av Lyon

Lyon segrade – 1–0 mot Young Boys

Lyons sjätte seger på de senaste sju matcherna

Ainsley Maitland-Niles matchvinnare för Lyon

Young Boys förlorade mot Lyon hemma i Europa League på Wankdorfstadion. 0–1 (0–1) slutade matchen på torsdagen.

Segermålet för Lyon stod Ainsley Maitland-Niles för efter 45 minuter.

Lyon höll nu nollan för femte gången den här säsongen.

PAOK nästa för Lyon

Young Boys har två vinster och tre förluster och 5–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lyon har fyra vinster och en förlust och 11–3 i målskillnad.

Motståndare i sista omgången för Young Boys är VfB Stuttgart. Lagen möts torsdag 29 januari 21.00 på MHPArena.

Young Boys–Lyon 0–1 (0–1)

Europa League, Wankdorfstadion

Mål: 0–1 (45) Ainsley Maitland-Niles.

Varningar, Young Boys: Loris Benito, Sandro Lauper, Rayan Raveloson. Lyon: Tyler Morton, Ruben Kluivert, Mathys De Carvalho.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Young Boys: 2-0-3

Lyon: 4-0-1

Nästa match:

Young Boys: VfB Stuttgart, borta, 29 januari 21.00