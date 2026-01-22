Young Boys besegrades på hemmaplan av Lyon
- Lyon segrade – 1–0 mot Young Boys
- Lyons sjätte seger på de senaste sju matcherna
- Ainsley Maitland-Niles matchvinnare för Lyon
Young Boys förlorade mot Lyon hemma i Europa League på Wankdorfstadion. 0–1 (0–1) slutade matchen på torsdagen.
Segermålet för Lyon stod Ainsley Maitland-Niles för efter 45 minuter.
Lyon höll nu nollan för femte gången den här säsongen.
PAOK nästa för Lyon
Young Boys har två vinster och tre förluster och 5–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lyon har fyra vinster och en förlust och 11–3 i målskillnad.
Motståndare i sista omgången för Young Boys är VfB Stuttgart. Lagen möts torsdag 29 januari 21.00 på MHPArena.
Young Boys–Lyon 0–1 (0–1)
Europa League, Wankdorfstadion
Mål: 0–1 (45) Ainsley Maitland-Niles.
Varningar, Young Boys: Loris Benito, Sandro Lauper, Rayan Raveloson. Lyon: Tyler Morton, Ruben Kluivert, Mathys De Carvalho.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Young Boys: 2-0-3
Lyon: 4-0-1
Nästa match:
Young Boys: VfB Stuttgart, borta, 29 januari 21.00
