Young Boys föll med 0–4 mot PAOK

PAOK segrade – 4–0 mot Young Boys

Alessandro Bianco matchvinnare för PAOK

Andra raka segern för PAOK

Bortalaget Young Boys fick se sig besegrat av PAOK i torsdagens match i Europa League. 4–0 (0–0) slutade matchen.

PAOK–Young Boys – mål för mål

I den sjätte minuten fick Young Boys Armin Gigovic utvisad. Efter en mållös första halvlek gjorde Alessandro Bianco 1–0 till PAOK i den 54:e minuten framspelad av Rahman Baba.

I 67:e minuten nätade Giorgos Giakoumakis på pass av Magomed Ozdoev och gjorde 2–0.

I den 72:a minuten ökade Giannis Konstantelias ledningen ytterligare framspelad av Andrija Zivkovic.

PAOK gjorde också 4–0 genom Rahman Baba på pass av Jonjoe Kenny i 76:e minuten.

För hemmalaget betyder resultatet tionde plats i tabellen. Young Boys är på 22:a plats.

Nästa motstånd för Young Boys är Aston Villa. Lagen möts torsdag 27 november 18.45 på Villa Park.

PAOK–Young Boys 4–0 (0–0)

Europa League, Toumba Stadium

Mål: 1–0 (54) Alessandro Bianco (Rahman Baba), 2–0 (67) Giorgos Giakoumakis (Magomed Ozdoev), 3–0 (72) Giannis Konstantelias (Andrija Zivkovic), 4–0 (76) Rahman Baba (Jonjoe Kenny).

Varningar, PAOK: Alessandro Vogliacco.

Utvisningar, .

Nästa match:

Young Boys: Aston Villa, borta, 27 november