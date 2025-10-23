Young Boys knep segern i målmässigt jämn match mot Ludogorets

Seger för Young Boys med 3–2 mot Ludogorets

Chris Bedia matchvinnare för Young Boys

Andra raka segern för Young Boys

Young Boys tog till slut hem segern mot Ludogorets i matchen hemma på Stadion Wankdorf på torsdagen. Matchen i Europa League slutade 3–2 (1–1).

Young Boys–Ludogorets – mål för mål

Petar Stanic gjorde 1–0 till Ludogorets i 26:e minuten framspelad av Bernard Tekpetey.

Rayan Raveloson stod för utjämningen till 1–1 med sitt mål på stopptid i första halvleken på pass av Ryan Andrews. Direkt efter pausen ökade Christian Fassnacht Young Boys ledning på pass av Edimilson Fernandes.

Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Chris Bedia träff på straff och ökade ledningen för Young Boys.

Reduceringen till 3–2 kom på stopptid när Ivan Yordanov slog till och gjorde mål för Ludogorets. Men mer än så orkade Ludogorets inte med.

Nästa motstånd för Young Boys är PAOK. Lagen möts torsdag 6 november 21.00 på Toumba Stadium.

Young Boys–Ludogorets 3–2 (1–1)

Europa League, Stadion Wankdorf

Mål: 0–1 (26) Petar Stanic (Bernard Tekpetey), 1–1 (45) Rayan Raveloson (Ryan Andrews), 2–1 (53) Christian Fassnacht (Edimilson Fernandes), 3–1 (63) Chris Bedia, 3–2 (90) Ivan Yordanov.

Varningar, Young Boys: Felix Emmanuel Tsimba. Ludogorets: Caio Vidal.

Nästa match:

Young Boys: PAOK Thessaloniki, borta, 6 november