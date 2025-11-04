Yuki Ohashi gjorde avgörande målet för Blackburn mot Bristol C

Blackburn segrade – 1–0 mot Bristol C

Yuki Ohashi avgjorde för Blackburn

Tredje raka segern för Blackburn

Blackburn vann med 1–0 på bortaplan mot Bristol C i Championship. Yuki Ohashi gjorde matchens enda mål i första halvleken.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Blackburn höll nollan.

Derby County nästa för Blackburn

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Bristol C med 6–7 och Blackburn med 6–6 i målskillnad. Det här var Bristol C:s andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Blackburns tredje uddamålsseger.

Det här betyder att Bristol C nu ligger på sjunde plats i tabellen och Blackburn är på 18:e plats. Ett fint lyft i tabellen för Blackburn som så sent som den 24 oktober låg på 23:e plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 25 februari.

Fredag 7 november 21.00 spelar Bristol C borta mot Watford. Blackburn möter Derby County hemma lördag 8 november 13.30.

Bristol C–Blackburn 0–1 (0–1)

Championship

Mål: 0–1 (45) Yuki Ohashi.

Varningar, Blackburn: Sondre Tronstad, Andri Gudjohnsen, Makhtar Gueye.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bristol C: 3-0-2

Blackburn: 3-0-2

Nästa match:

Bristol C: Watford FC, borta, 7 november

Blackburn: Derby County FC, hemma, 8 november