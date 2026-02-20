Yuki Ohashi matchhjälte för Blackburn hemma mot Preston North End

Blackburn segrade – 1–0 mot Preston North End

Yuki Ohashi avgjorde för Blackburn

Andra raka segern för Blackburn

Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Yuki Ohashi när Blackburn vann i Championship med 1–0 (0–0) mot Preston North End på hemmaplan.

Blackburn höll nu nollan för nionde gången den här säsongen.

Blackburn–Preston North End – mål för mål

Blackburn har tre segrar och två förluster och 5–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Preston North End har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 4–8 i målskillnad.

För Blackburn gör resultatet att man nu ligger på 19:e plats i tabellen medan Preston North End är på åttonde plats.

När lagen möttes senast vann Blackburn med 2–1.

Nästa motstånd för Blackburn är Bristol C. Preston North End tar sig an Swansea City borta. Båda matcherna spelas tisdag 24 februari 20.45.

Blackburn–Preston North End 1–0 (0–0)

Championship, Ewood Park

Mål: 1–0 (90) Yuki Ohashi (Eiran Cashin).

Varningar, Blackburn: Hayden Carter, Eiran Cashin. Preston North End: Thierry Small, Callum Lang.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Blackburn: 3-0-2

Preston North End: 1-2-2

Nästa match:

Blackburn: Bristol City FC, hemma, 24 februari 20.45

Preston North End: Swansea City FC, borta, 24 februari 20.45