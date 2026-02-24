Zak Swanson enda målskytt när Portsmouth förlorade

Seger för Wrexham med 2–1 mot Portsmouth

Max Cleworth avgjorde för Wrexham

Andra raka segern för Wrexham

Portsmouth förlorade på bortaplan mot Wrexham i Championship på tisdagen. 2–1 (2–0) slutade matchen.

Wrexham–Portsmouth – mål för mål

Wrexham tog ledningen i 23:e minuten genom Sam Smith efter pass från Callum Doyle. 2–0 kom i 39:e minuten genom Max Cleworth efter förarbete från George Dobson.

Direkt efter pausen slog Zak Swanson till framspelad av Regan Poole och reducerade åt Portsmouth. Mer än så blev det dock inte för Portsmouth.

Wrexham har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 10–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Portsmouth har två vinster och tre förluster och 7–6 i målskillnad.

Det här betyder att Wrexham ligger kvar på sjätte plats i tabellen och Portsmouth på 19:e plats.

Nästa motstånd för Portsmouth är Hull. Lagen möts lördag 28 februari 13.30 på Fratton Park.

Wrexham–Portsmouth 2–1 (2–0)

Championship, SToK Cae Ras

Mål: 1–0 (23) Sam Smith (Callum Doyle), 2–0 (39) Max Cleworth (George Dobson), 2–1 (49) Zak Swanson (Regan Poole).

Varningar, Portsmouth: Regan Poole.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Wrexham: 3-1-1

Portsmouth: 2-0-3

Nästa match:

Portsmouth: Hull City AFC, hemma, 28 februari 13.30