Zan Vipotnik avgjorde när Swansea City sänkte Bristol C

Swansea City vann med 1–0 mot Bristol C

Zan Vipotnik matchvinnare för Swansea City

Swansea City höll tätt bakåt

Målet i första halvleken blev matchens enda. Swansea City vann med 1–0 (1–0) hemma mot Bristol C i Championship.

Det här var Swansea Citys tionde nolla den här säsongen.

Preston North End nästa för Swansea City

Swansea City har tre segrar och två förluster och 8–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Bristol C har två vinster, en oavgjord och två förluster och 7–10 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Bristol C med 3–0.

Swansea City möter Preston North End i nästa match hemma tisdag 24 februari 20.45. Bristol C möter samma dag Blackburn borta.

Swansea City–Bristol C 1–0 (1–0)

Championship, Swansea.com Stadium

Mål: 1–0 (26) Zan Vipotnik.

Varningar, Swansea City: Jay Fulton, Melker Widell. Bristol C: Scott Twine, Sinclair Armstrong, George Earthy, Max Bird.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Swansea City: 3-0-2

Bristol C: 2-1-2

Nästa match:

Swansea City: Preston North End FC, hemma, 24 februari 20.45

Bristol C: Blackburn Rovers FC, borta, 24 februari 20.45