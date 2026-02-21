Zan Vipotnik avgjorde när Swansea City sänkte Bristol C
- Swansea City vann med 1–0 mot Bristol C
- Zan Vipotnik matchvinnare för Swansea City
- Swansea City höll tätt bakåt
Målet i första halvleken blev matchens enda. Swansea City vann med 1–0 (1–0) hemma mot Bristol C i Championship.
Det här var Swansea Citys tionde nolla den här säsongen.
Preston North End nästa för Swansea City
Swansea City har tre segrar och två förluster och 8–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Bristol C har två vinster, en oavgjord och två förluster och 7–10 i målskillnad.
Lagens första möte för säsongen vann Bristol C med 3–0.
Swansea City möter Preston North End i nästa match hemma tisdag 24 februari 20.45. Bristol C möter samma dag Blackburn borta.
Swansea City–Bristol C 1–0 (1–0)
Championship, Swansea.com Stadium
Mål: 1–0 (26) Zan Vipotnik.
Varningar, Swansea City: Jay Fulton, Melker Widell. Bristol C: Scott Twine, Sinclair Armstrong, George Earthy, Max Bird.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Swansea City: 3-0-2
Bristol C: 2-1-2
Nästa match:
Swansea City: Preston North End FC, hemma, 24 februari 20.45
Bristol C: Blackburn Rovers FC, borta, 24 februari 20.45
