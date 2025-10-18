Zara Jönsson och Moa Karlsson matchvinnare när HBK vann mot Vellinge

HBK vann med 2–0 mot Vellinge

Tredje förlusten i följd för Vellinge

HBK:s sjunde seger

HBK tog en säker seger på hemmaplan mot Vellinge i division 1 södra dam. Matchen slutade 2–0 (2–0) efter mål av Zara Jönsson och Moa Karlsson.

– Otroligt skönt att gräva fram denna insatsen i den situationen vi var i inför matchen, kommenterade HBK:s huvudtränare André Johansson.

Hemmalaget stod för en bra första halvlek och ledde alltså med 2–0. Vellinge lyckades inte hämta igen i andra halvlek, som slutade mållös.

HBK–Vellinge – mål för mål

Det här var sista matchen och resultatet betyder att HBK slutar på elfte plats och Vellinge på femte plats.