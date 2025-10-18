Zenith vann med 2–1 mot Rosengård

Tredje förlusten i rad för Rosengård

Zeniths 13:e seger

Matchen mellan Zenith och Rosengård i division 1 södra dam slutade med seger för hemmalaget med 2–1. Zenith hade greppet i första halvlek och ledde med 2–0 och lyckades hålla undan till seger, trots att Rosengård lyfte sig i andra halvlek.

Zenith–Rosengård – mål för mål

Ayse Kurt och Ida Stolt Hermansson gjorde mål för Zenith och Elin Bengtsson för Rosengård.

Det här var Zeniths femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Rosengårds femte uddamålsförlust.

Resultaten i sista omgången innebär att Zenith slutar på fjärde plats och Rosengård på nionde plats.