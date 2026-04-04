Zofia Cendrowska fixade segern för FC Djursholm i matchen mot Bollstanäs

FC Djursholm segrade – 4–0 mot Bollstanäs

FC Djursholms Zofia Cendrowska tremålsskytt

FC Djursholms starka defensiv briljerade

Det blev ett hattrick för FC Djursholms Zofia Cendrowska i matchen mot Bollstanäs i division 1 norra dam. FC Djursholm vann på hemmaplan med 4–0 (1–0). Isabel Elmqvist gjorde också ett mål för segrarna.

FC Djursholms Zofia Cendrowska tremålsskytt

När lagen möttes senast, 2016, slutade det med seger för Bollstanäs med 8–0.

På lördag 11 april 13.00 spelar FC Djursholm borta mot IFK Lidingö och Bollstanäs hemma mot Brage.

Nästa match:

FC Djursholm: IFK Lidingö FK Dam, borta, 11 april 13.00

Bollstanäs: IK Brage, hemma, 11 april 13.00