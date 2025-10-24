Fridolina Rolfö: ”Saker vi kan slipa på”

Sverige krossat av Spanien i Nations League.

Fyra insläppta mål blev det mot de regerande världsmästarna.

– Vi möter världens bästa fotbollslag och vi måste lära oss av det, säger Fridolina Rolfö till SVT.

Foto: Bildbyrån

Under fredagen spelades de första mötet i semifinalen av Nations League. Det svenska damlandslaget gästade de regerande världsmästarna Spanien.

För Sveriges del blev det en rejäl kalldusch när det redan i paus stod 3–0 till hemmanationen. Matchen slutade 4–0 till slut.

– Det är svårt att hämta ett 3–0-underläge mot Spanien. men samtidigt så möter vi världens bästa fotbollslag vi måste lära oss av det här också, för vi har intentioner som är bra och vi har börjat ett nytt sätt att försvara, säger Blågults Fridolina Rolfö till SVT efter matchen.

Matchen var Tony Gustavssons första som förbundskapten för det svenska damlandslaget. Rolfö menar att försvarsspelet är något nytt och behöver jobbas på.

– Tony har implementerat det här nyligen för oss och vi behöver växa i det. men jag tycker ändå att det finns delar i det som är positiva och det är det vi får ta med oss.

Spaniens sista mål kom i den 94:e minuten. Efter snöpligt baklängesmål enligt Rolfö.

– Jag hade hoppats att vi hade fått hålla nollan i andra halvlek. det hade känts väldigt skönt men nu lyckas de göra ett mål i slutsekunderna, så att det är saker vi kan slipa på, avslutar hon.

Returmötet spelas på tisdag på Ullevi i Göteborg.