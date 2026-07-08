Italiensk media: Glädjebesked för Potter
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Emil Holm dras med en fotskada.
Enligt italienska Pazzi Di Fanta tränade svensken separat när Bologna återsamlades.
Sajten menar på att han kommer bli borta i tre-fyra veckor.
Den svenska högerspringaren Emil Holm, 26, spenderade våren på lån i storklubben Juventus, men strax före det var dags att bege sig till VM i Nordamerika åkte ”Blågult”-försvararen på en tung skada. 26-åringen missade VM och har nu återvänt till moderklubben Bologna efter ”Juve”-sejouren.
När Bologna återsamlades och inledde försäsongsträningen under onsdagen saknades Emil Holm, rapporterar italienska Pazzi Di Fanta. Svensken tränade i stället separat med sin rehab och enligt uppgifterna kommer han att genomgå ett ”personligt rehabprogram” som kommer hålla honom borta från spel i tre-fyra veckor.
Stämmer tidslinjen väntas 26-åringen vara tillbaka till mitten av augusti. Det betyder att Holm ser ut att vara tillbaka till ”Blågults” Nations League-premiär hemma mot Rumänien den 25 september.
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