IFK Norrköping ny serieledare – besegrade Landskrona borta

IFK Norrköping leder numera superettan.

Under tisdagens besegrade Landskrona Bois på bortagräs.

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IFK Norrköping går som tåget i superettan. Laget har endast förlorat en av sina elva senaste matcher och bara släppt in ett mål på fem. Mot Landskrona Bois kom en ny seger och en ny nolla.

Peking tog ledningen på stopptid i den första halvleken genom Ryan Nelson. Engelsmannen avslutade precis utanför straffområdet och satte bollen i nät efter än lätt touch från en Bois-försvarare.

Målet blev matchens enda och IFK Norrköping kunde räkna hem samtliga tre poäng från Landskorna IP. Peking går därmed upp i serieledning en poäng före tvåan Varbergs Bois.

Landskrona, som även förlorade mot Östersund i den förra omgången, ligger på en sjunde plats i superettan-tabellen.