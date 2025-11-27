Jennifer Falk: ”Vi har många spelare som förtjänar det”

STOCKHOLM. Sverige möter Frankrike i bronsmatch i Nations Leauge.

Den svenska truppen kryllar av Häcken-spelare, något som målvakten Jennifer Falk tycker är självklart.

– Vi har så otroligt många bra spelare. Så det är jättekul att så många är med den här gången, säger målvakten till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Svenska damlandslaget ska spela bronsmatch mot Frankrike i ett dubbelmöte.

I Tony Gustavssons trupp fanns det en del skrällar och debutanter, men också flera som gör comeback i landslaget efter att inte ha blivit uttagna. Det som många i truppen har gemensamt är BK Häcken. En del är nuvarande spelare och en del lämnade för bara något år sedan.

Jennifer Falk tycker det är självklart att så många spelare från Hisingeklubben är med.

– Jättekul. Vi har så otroligt många bra spelare. Så det är jättekul att så många är med den här gången och jag tycker att vi har många spelare som förtjänar det, säger Falk till FotbollDirekt.

Ni ska möta Frankrike i en bronsmatch. Hur ska det bli?

– Det ska bli jättekul. Alltid kul att åka iväg med landslaget. Vi har bra motstånd, så det blir kul. Två tuffa matcher, säger Falk och fortsätter:

– Det är en bronsmatch, så det ska bli kul att spela om en bronsplats.

Sverige möter Frankrike borta under fredagen den 28 november och returen spelas på 3Arena den 2 december.