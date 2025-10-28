Fem förändringar i Sverige inför returen mot Spanien

Man förlorade med 4-0 borta mot Spanien.

Idag välkomnar Sverige samma motstånd till Göteborg.

Matchen har avspark klockan 19.00.

Foto: Bildbyrån

Det svenska damlandslaget hade inte mycket att sätta emot mot den regerande världsmästaren Spanien i den första av två semifinaler i Nations League. ”Blågult” blev fullständigt överkört och förlorade med 4–0 i den första semifinalen i Malaga.

Inför kvällens retur i Göteborg menade den nya svenska förbundskaptenen Tony Gustavssons att Sverige inte hade någonting förlora.

– Vi tror att här hemma och i starten av matchen kommer vi behöva oerhört mycket power, energi och tryck i grejerna, och verkligen gå ”all in”. Vi har absolut ingenting att förlora nu. Vi vet att det kan kosta några mål i baken, men nu är det bara att gå för det, sade han på en pressträff.

Sedan tidigare stod det klart att Hammarbys Smilla Holmberg kommer till spel från start, och nu har Sverige släppt hela kvällens startelva – enligt SVT. I den framgår det att Gustavsson har gjort hela fem förändringar.

På bänken denna match återfinns Stina Blackstenius, Fridolina Rolfö, Filippa Angeldal och Amanda Ilestedt – samtidigt som Holmberg, Junttila-Nelhage, Jusu Bah och Schröder kommer in.

Sveriges startelva:

Jennifer Falk – Smilla Holmberg, Nathalie Björn, Elma Junttila-Nelhage, Anna Sandberg – Julia Zigiotti-Olme, Hanna Lundkvist, Kosovare Asllani – Monica Jusu Bah, Felicia Schröder, Johanna Rytting-Kaneryd.

