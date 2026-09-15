Solbakken i samtal med Enzo Maresca om Haaland

Norges förbundskapten, Ståle Solbakken flög nyligen till England för ett privat möte med Manchester Citys nye tränare Enzo Maresca.

I mötet fanns ett tydligt fokus, Erling Haaland.

– Det var väldigt viktigt, säger den norska förbundskaptenen till VG.

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Efter tränarskiftet i Manchester City där Pep Guardiola lämnat över stafettpinnen till Enzo Maresca prioriterade Ståle Solbakken en resa till City Football Academy. Målet var att bygga en direktlinje till den nye italienske tränaren inför höstens intensiva spelschema.

– Det var väldigt viktigt. Vi hade ett bra samtal och fick lära känna varandra. Vi har haft en fin relation med Guardiola och City under min tid som förbundskapten, och det är avgörande vad gäller Erling, säger Solbakken till Till VG

Mötet varade i 20 minuter och handlade främst om att stämma av anfallarens belastning. Solbakken betonar att City aldrig bett landslaget att vila Haaland, men att en öppen dialog är nyckeln när matchandet tätnar.

– Jag fick presentera mig, vi utbytte telefonnummer och lade grunden. Det viktigaste för mig är att vi fortsätter vara ärliga mot varandra. Finns det lägen där han har spelat extremt mycket matcher får vi ge honom en paus.

Håller koll på Ødegaard

Haaland är dock inte den enda stjärnan Solbakken behöver balansera. Norges förbundskapten bekräftade att han upprätthåller samma goda kontakt med Mikel Arteta kring Martin Ødegaards spelschema.

Under sin englandsresa passade Solbakken även på att spana in andra norska namn. Han hyllade Sander Berges insats för Fulham mot Liverpool, men skickade samtidig en liten uppmaning till Oscar Bobb.

– Bobb måste bli lite mer ”självisk” framför mål och ta avsluten själv, tyckte förbundskaptenen efter att ha sett talangen på Anfield.

Det väntar ett nordiskt derby på Ullevaal Stadion den 24 september när Norge tar emot grannlandet Danmark i Nations League.



