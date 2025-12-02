Spanien vinner Nations League – sänkte Tyskland

Spanien är Nations League-mästare.

Detta efter att ha besegrat Tyskland med 3–0.

Foto: Bildbyrån

Det var Spanien och Tyskland som skulle göra upp i Nations League-finalen. I det första mötet av två slutade det mållöst.

Inför returen var det helt öppet.

Den första halvleken slutade likt det första mötet – utan mål.

I den andra halvleken vaknade Spanien och inom loppet av 13 minuter stod det 3–0. Tyskorna lyckades inte hämta upp underläget och Spanien vann Nations League-finalen.

Det blev Spanien andra Nations League-titel.