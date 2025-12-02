Spanien vinner Nations League – sänkte Tyskland
Spanien är Nations League-mästare.
Detta efter att ha besegrat Tyskland med 3–0.
Det var Spanien och Tyskland som skulle göra upp i Nations League-finalen. I det första mötet av två slutade det mållöst.
Inför returen var det helt öppet.
Den första halvleken slutade likt det första mötet – utan mål.
I den andra halvleken vaknade Spanien och inom loppet av 13 minuter stod det 3–0. Tyskorna lyckades inte hämta upp underläget och Spanien vann Nations League-finalen.
Det blev Spanien andra Nations League-titel.
