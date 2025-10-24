TRE PUNKTER: ”Inga ryt från Gustavsson?”

Mardrömsstart för Tony Gustavssons Blågult.

Det svenska damlandslaget föll med 4–0 mot Spanien i Nations League-semifinalen.

FotbollDirekts Nilo Ek har sammanfattat matchen med tre punkter.

Foto: Bildbyrån

Världsmästare av en anledning

Det var med nyfikenhet och optimism som man ville ta del av Tony Gustavssons landslag. Vad som nästan glömts bort bland allt kring den nye förbundskaptenen var motståndet. Ett Spanien som är regerande världsmästare med världens bäste spelare i Aitana Bonmati. Väl i matchen syntes det att Spanien är världsmästare av en anledning. Putellas läckra frisparksmål dukade upp för en rejäl målkavalkad av spanjorskorna. Blågult hade inte mycket att säga till om och Spanien vann mer än rättvist med 4–0.

Inga ryt från Gustavsson?

Självklart att ett 3–0-underläge i halvtid gör mycket med humöret och energin på spelarna i Sverige men i den andra halvleken kändes det som att det inte hade någon motivation. Inga ryt från Gustavsson i paus? Stundtals såg Blågult ut att visa viljestyrka och aggressivitet men en verbal ”Tony Tiger” på sidlinjen verkade inte bita på de svenska damerna.

Återigen vet jag inte hur mycket det ligger på Sverige att matchen slutade som den gjorde. Spanien är världens bästa lag men samtidigt är Sverige bättre än vad de visade denna afton i Malaga…hoppas jag.

Dem ska du sätta, Stina

När det stod klart att Stina Blackstenius tog plats i i den svenska offensiven hoppades man åtminstone på kliniska avslut. När Arsenal-forwarden spelades fram av Johanna Rytting Kaneryd i den första halvleken ökade pulsen men när Blackstenius i sin tur missade målet ganska rejält kändes det som att det skulle forma hela Sveriges match. Svenskan fick ytterligare en chans att revanschera sig i den andra halvleken men även den gången miss. Kanske att det skulle bli en straff i det andra läget men, men. Dem ska du sätta Stina Blackstenius annars finns det en hungrig Felicia Schröder som mer än gärna vill ta en plats från start. Kanske gör hon det redan i returen hemma på Ullevi?