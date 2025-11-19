STOCKHOLM. Bella Andersson blev en av skrällarna i Tony Gustavssons landslagstrupp.

Mittbackens får nu återförenas med sin bästa vän, Smilla Holmberg.

– Jag är så glad för hennes skull men också glad för vår skull att vi får göra det tillsammans, säger Holmberg till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

När förbundskapten Tony Gustavsson tog ut truppen till Nation Leauge-bronsmatchen mot Frankrike var det huvudbry för damlandslaget. Amanda Ilestedt är skadad och Magdalena Eriksson har slutat i landslaget. Det gjorde att Tony Gustavsson kunde bjuda på en skäll i truppen: Real Madrids Bella Andersson blev uttagen till sin första A-landslagssamling.

Det innebär även att bästa vännerna Andersson och högerbacken Smilla Holmberg återförenas igen.

– Det är fantastiskt. Jag har inte smält det än. Det är en dröm som går i uppfyllelse. Vi har spelat med varandra hela livet och hon är min bästa vän så det ska bli så kul att träffa henne igen och få vara med på hennes första landslagssamling, säger Holmberg till FotbollDirekt.

Gustavsson. Foto: Bildbyrån

Avslöjar samtalet

Uttagningen av Bella Andersson kom som en chock för Hammarbyspelaren.

– Jag visste inte, vi fick se det på live-sändningen och jag är så glad för hennes skull men också glad för vår skull att vi får göra det tillsammans. Så häftigt att gå från akademin till a-laget i Hammarby och nu landslaget.

Har du pratat med Bella?

– Jag ringde henne direkt. Hon har bara jätteglad och det är svårt att smälta för henne. Första kallelsen är alltid lite extra speciell.

Smilla Holmberg och Bella Andersson ser ut att vara en del av Tony Gustavssons framtidsplaner. Det var mer än vad Holmberg hade kunnat drömma om.

– Båda våra drömmar hela våran karriär har varit att spela i landslaget och att vi får göra det tillsammans hade vi bara kunnat drömma om. Jag är så stolt över henne och stolt över oss som har gått den här vägen tillsammans och vi alltid har funnits där för varandra, avslutar Holmberg.

Landslaget spelar dubbelmöte mot Frankrike den 28 november och 2 december.