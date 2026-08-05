Celtics besked: O’Neil inlagd på sjukhus

Martin O’Neil ligger inne på sjukhus, meddelar Celtic. Tränarikonen har genomgått ett mindre ingrepp.

– Vi vill tacka supportrarna för deras vänliga önskningar, skriver klubben.

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Martin O’Neil är stor tränarikon i Skottland och Celtic. I våras ledde han Glasgow-klubben till den 56:e ligatiteln, efter stort drama i sista omgången. Nu kommer klubben med en mindre rolig nyhet.



O’Neil har nämligen blivit inlagd på sjukhus och tvingats till ett mindre ingrepp. ”Vi ser framför oss att Martin kan skrivas ut från sjukhuset inom en eller två dagar och å Martins vägnar vill vi tacka supportrarna för deras vänliga önskningar” skriver Celtic i ett uttalande.



Svenske Benjamin Nygren spelar till vardags i Celtic, och var en stor bidragande faktor till ligatiteln i våras. Nygren noterades för 15 mål och fem assist i Premiership under den gångna säsongen.