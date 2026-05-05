HBK jagar ny tränare: ”Janne kommer alltid få frågan”

Efter att ha sparkat Johan Lindholm letar Halmstads BK efter en lösning.

Då finns Janne Andersson bland namnen som kan bli aktuella.

Arbetet med att hitta en ny tränare är i full gång i Halmstads BK efter avskedet av Johan Lindholm. Klubbchef Jesper Westerberg bekräftar att fokus just nu ligger på att få in en interimlösning inom kort

Målet är att hitta en tränare som kan leda laget fram till VM-uppehållet, och enligt Westerberg lutar det åt en extern rekrytering. Samtidigt pågår ett mer långsiktigt arbete där klubben vill hitta rätt profil utan att stressa fram ett beslut.

Ett av namnen som nämns är tidigare förbundskaptenen Janne Andersson, som även har ett förflutet i klubben.



– Janne kommer alltid att få frågan, så är det. Sedan finns det ju en verklighet, säger klubbchefen Westberg till Hallandsposten.



Samtidigt betonar han att han ännu inte fått frågan men att den kommer att ställas.

