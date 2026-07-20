Ikonen Kevin Keegan död – blev 75 år gammal

Fotbollsvärlden är i sorg.

Liverpool-ikonen Kevin Keegan har gått bort.

Han blev 75 år gammal.

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I januari i år tillkännagavs det att Kevin Keegan hade diagnostiserats med cancer. Nu rapporterar Sky Sports att Liverpool-ikonen har gått bort efter en tids kamp mot cancern.

Han blev 75 år gammal.

Keegan är främst känd för sin tid i Liverpool. Engelsmannen svarade för 322 framträdanden i klubben och vann flera inhemska titlar samt två Uefa-cuptitlar.

Keegan spelade även för tyska HSV. Under sin tid i klubben vann han Ballon d’Or två år i rad (1978, 1979). Efter att Keegan avslutade sin spelarkarriär sadlade han om till tränare och basade över lag som Newcastle United, Fulham och Manchester City.

Förutom sin framgångsrika klubbkarriär var Keegan en ikon i det engelska landslaget. Han gjorde 63 landskamper och var senare förbundskapten för ”Three Lions”.