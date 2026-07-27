Uppgifter: PSG visar intresse för VM-målvakt

Paris Saint-Germain vill värva ny målvakt.

Enligt uppgifter visar klubben intresse för Zion Suzuki, 23.

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Zion Suzuki är tillbaka i Parma efter att ha vaktat buren för Japan i VM. Nu rapporterar italienska Sky Sports att Paris Saint-Germain visar intresse för 23-åringen.

Enligt Sky Sports är den nuvarande PSG-målvakten Lucas Chevaliers framtid osäker och klubben ser Suzuki som en möjlig ersättare.

Zion Suzuki anslöt till Parma sommaren 2024 och har gjort totalt 59 framträdanden.