Klart: Leon Bailey presenterad av Olympiakos

Leon Bailey lämnar Aston Villa efter fem år i klubben.

Den jamaicanske yttern fortsätter i stället karriären i Grekland och Olympiakos.

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Tidigare i somras placerades Aston Villas Leon Bailey på Hull Citys radar.

Det blir dock ingen flytt inom Premier League för jamaicanen.

Under natten mot torsdagen stod det i stället klart att Bailey fortsätter karriären i Grekland. 29-åringen presenterades då av storklubben Olympiakos.

Bailey anslöt till Aston Villa inför säsongen 2021/22 och hann göra 163 matcher för Birmingham-klubben. Under karriären har den offensiva yttern även representerat Genk, Bayer Leverkusen och Roma.