Spansk media: Real Madrid-ikonen inlagd på sjukhus

Den förre Real Madrid-spelaren Roberto Carlos har opererats för ett hjärtproblem.

Det rapporterar flera spanska medier.

”Jag mår bra”, skriver han till tidningen Diario AS.

Foto: Alamy

Roberto Carlos har opererats och ligger inne på sjukhus i São Paulo i Brasilien. Anledningen ska vara ett hjärtproblem hos 52-åringen, rapportera flera spanska medier.

Operationen som skulle ta 40 minuter tog tre timmar, enligt spanska Diario AS, men brassen meddelar att läget är under kontroll.

”Jag mår bra nu”, skriver han och hans entourage till AS.

Roberto Carlos har gjort 584 matcher för Real Madrid och har under sin tid i klubben vunnit fyra ligatitlar och tre Champions League-titlar.

Brassen gjorde 124 A-landskamper och vann VM-guld 2002.