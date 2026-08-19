Landslagssvensken lämnar – då får Elfsborg miljoner

Alexander Bernhardsson lämnar Holstein Kiel. Den svenske landslagsmannen är klar för ligakonkurrenten Wolfsburg.

– Det var rätt steg för mig, säger han.

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Alexander Bernhardsson var en del av Graham Potters VM-trupp i somras och kom till spel i tre av fyra matcher för Sverige. Nu är det bekräftat att 27-åringen lämnar Holstein Kiel.



Svensken är nämligen klar för spel i en ligakonkurrent. Den nya klubbadressen är VfL Wolfsburg, som också huserar i 2. Bundesliga.



– Jag är väldigt glad över att övergången nu är klar och att jag är här. När jag fick höra om VfL:s intresse kändes det speciellt för mig. I mina samtal med personerna i klubben blev jag sedan övertygad av den riktning som VfL vill ta. Därför stod det snabbt klart för mig att flytten till Wolfsburg var rätt steg för mig, säger Bernhardsson till klubbens hemsida.



Enligt uppgifter köps Bernhardsson loss för 55 miljoner svenska kronor. Borås Tidning uppger att Elfsborg – som fostrade ytterbacken – har rätt till mellan 15-20 procent av det belopp som överstiger det han köptes in för. Enligt tidningen handlar det om mellan 7-9 miljoner kronor som hamnar i Boråsklubbens ficka.



I Wolfsburg blir han lagkamrat med landslagsmannen Mattias Svanberg.