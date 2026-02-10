Uppgifter: Tredje tränarbyte aktuellet för Nottingham

Nottingham Forest slåss för sin överlevnad.

Nu kan ett nytt tränarbyte vara på gång för klubben.

Sean Dyche uppges hänga löst.

Nottingham Forest sparkade Nuno Espírito Santo i början av säsongen och även Ange Postecoglou har fått lämna klubben.

Nu kan en tredje tränare vara på väg att offras.

The Telegraph rapporterar nu att Sean Dyche hänger löst, detta efter förlusten mot bottenkonkurrenten Leeds United i helgen.

Skulle det bli en ny förlust mot en bottenkonkurrent i Wolverhampton Wanderers (tabelljumbon, som man ställs mot imorgon) så riskerar Dyche att sparkas enligt uppgifter.

Nottingham Forest kan alltså vara på väg mot ett tredje tränarbyte och en fjärde tränare den här säsongen.