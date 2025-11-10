Prenumerera

Foto: Bildbyrån

OPUBLICERADE NYHETER: AIK-hjältens elände  

Ola Gustavsson
Nej, det har inte börjat bra för Nicolas Stefanelli sedan han återvände till Argentina. 
Petad och en oviss situation för AIK:s forne guldhjälte. 
Enligt FotbollDirekts uppgifter har inte Stefanelli gett upp hoppet om AIK – om en ny sportslig ledning tar över. 

Foto: Bildbyrån

Det var i somras som Nicolas Stefanelli tog beslutet att börja om i sitt hemland och klubben Defensa y Justicia. 
Men det var inte utan om och men. 
Efter tiden i ungerska Fehervar så fanns, enligt FD:s uppgifter, kontakter med både Mjällby och Häcken. 

Det har nu inte handlat om några roliga månader i hans argentinska comeback. 
Hans senaste spelminuter går tillbaka så långt som till i september och i helgen ny iskyla och fast på bänken hela matchen borta mot Racing. 

Hur långt hans tålamod  får vi se – men enligt FotbollDirekts uppgifter har den 30-årige anfallaren inte gett upp hoppet om AIK.
Enligt vad FD erfar så tänker hans representanter på nytt undersöka möjligheter – om AIK får en ny sportslig ledning. 

AIK var, enligt våra uppgifter, som senast i kontakt med Stefanelli under förre sportchefen Thomas Berntsen. Under nuvarande Fredrik Wisur Hansen har det däremot inte hänt. 

Stefanelli är noterad för 49 matcher och 6 mål i Fehervar samt för 4 matcher i den argentinska klubben Defensa y Justicia.

