Bajen på plats – träffar ex-stjärnan 

Ola Gustavsson
I morgon lämnar Hammarby Sverige för ett flera veckor långt läger nere i Marbella. 
Sportchef Mikael Hjelmberg gör något helt annat och är på plats i Gambia.

251208 Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg intervjuad under en pressträff Hammarby där Kalle Karlsson presenteras som ny tränare den 8 december 2025 i Stockholm.
Det har inte hunnit gå mer än någon vecka sedan Hammarby gjorde officiellt att gambiske Suwaibou Kebbeh köps loss. 

Enligt FotbollDirekts uppgifter är nu Hammarbys Mikael Hjelmberg på plats i samma land.  

Sportchefen uppges följa upp ett par namn som, enligt vad FotbollDirekt erfar, i första hand riktar sig till kommande sommarfönster.

Enligt FD:s uppgifter ska Hjelmberg se matcher under fyra dagars tid. 

Bajen uppges bland annat ha kontakt med förra  storvärvningen Bubacarr Trawally som numera äger en klubb i landet som heter Dibba Oil Football Club. Lägg där till att Bajen har en stark relation med storklubben Real de Banjul. 

Trawally tillhörde Hammarby 2022 och 2024. Då gjorde yttern två mål på 14 matcher.

