Bekräftar flera bud på Theo Bergvall

Djurgården säljer sina två viktigaste spelare. Ett annat namn som det har lagts bud på är talangen Theo Bergvall.

Bosse Andersson bekräftar FotbollDirekts uppgifter.

– Vi har definitivt sagt nej till bud på honom. Vi är överens om att han ska stanna, säger sportchefen till FD.

Foto: Bildbyrån

Djurgården har gått igenom ett transferfönster som på allvar har exponerat en mängd spelare mot utländska klubbar. Det kommer nu att sluta med att både Tobias Gulliksen och Tokmac Nguen försvinner.

Effekterna av det återstår att se – men samtidigt kunde det ha varit än mer kännbart med tanke på att Djurgården har tackat nej till bud på så väl August Priske som Keita Kosugi.

Det stannar emellertid inte där. Djurgården har satt stopp för fler transfers. I dag väljer sportchef Bosse Andersson att bekräfta FotbollDirekts tidigare uppgifter om bud på Theo Bergvall.

Ni har tackat nej till utländska klubbar om Theo. Bergvall?

– Det stämmer att vi har har tackat nej till bud på Theo. Vi vill inte så tidigt släppa allsvenskans kanske mest spännande högerback, säger Bosse Andersson.

– Vi har diskuterat situationen med Theo och är överens om att det här är det bästa för båda parter. Alltså Theo har en otroligt spännande utveckling och kommer bara att bli bättre. Intresset kommer bara att växa.

Theo Bergvall står noterad för en assist på 17 framträdanden i allsvenskan den här säsongen. Kontraktet med Djurgården sträcker sig över 2026.



