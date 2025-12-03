Djurgården vill agera om japansk forward

Unge Seigo Suetani har tidigare i höst visat upp sig för Djurgården.

Enligt FotbollDirekts uppgifter har nu intresset hårdnat och flera europeiska klubbar håller sig framme om japanen, samtidigt som Djurgården har planer.

– Jag har en självklar dialog med både spelaren och hans representanter, kommenterar Bosse Andersson till FD.

Foto: Bildbyrån

Det var under tre veckors tid i höst som vi fick se ännu ett japanskt inslag i Djurgården genom kvicke yttern Seigo Suetani.

Testspelet imponerade men på grund av den höga utlänningskvoten stod Djurgården för stunden bakbundna, någonting som FotbollDirekt tidigare har rapporterat om.

Nu förstärks bilden av att Djurgården ser ut att ha scoutat fram någonting speciellt.

FD har varit kontakt med en japansk journalist i Kyoto som har uppgifter om att ett konkret intresse nu finns från flera olika europeiska klubbar.

Men samma person hävdar samtidigt att det är fördel för Djurgården och att Suetani helst vill till Dif – mycket genom Keita Kosugis framgångar.

Och när det kommer till Djurgården så är inställningen konkret inför januari – när utlänningskvoten står mer klar.

– Jag har en självklar dialog med både spelaren och hans representanter och jag är väldigt uppdaterad om hans framtidsplaner, säger Bosse Andersson till FotbollDirekt.