Han finns inte med när Djurgården startar om
Tokmac Nguen har öppnat för att stanna i Djurgården trots att kontraktet går ut.
Men anfallaren kommer inte att finnas med när försäsongen inleds i dag.
Han har varit en av Djurgårdens viktigaste i ett par års tid. Tokmac Nguen kom till stora förväntningar och sportchef Bosse Andersson fick rätt i sin satsning på norrmannen.
Hans framtid har länge varit osäker och han ser förlorad ut – även om han en bit in i november inte uteslöt en fortsättning (Sportbladet).
Men i nuläget ser det inte hoppfullt ut.
Nguen finns inte med när Djurgården startar försäsongen i dag på Bosön i Stockholm.
Han uppges i nuläget titta på flera olika alternativ i vad som mycket väl kan bli 32-åringens sista kontrakt i karriären.
FD rapporterade under hösten att han i praktiken var överens med Al-Najma SC – innan en övergången sprack i sista stund.
Kontakten mellan Djurgården och Tokmac uppges hålla i sig men en lösning om en förlängning för 2026 uppges i nuläget inte vara aktuellt.
Tokmac Nguen står noterad för nio mål och fyra assist på 29 matcher i allsvenskan förra säsongen.
