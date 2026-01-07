Han finns inte med när Djurgården startar om

Tokmac Nguen har öppnat för att stanna i Djurgården trots att kontraktet går ut.

Men anfallaren kommer inte att finnas med när försäsongen inleds i dag.

Foto: Bildbyrån

Han har varit en av Djurgårdens viktigaste i ett par års tid. Tokmac Nguen kom till stora förväntningar och sportchef Bosse Andersson fick rätt i sin satsning på norrmannen.

Hans framtid har länge varit osäker och han ser förlorad ut – även om han en bit in i november inte uteslöt en fortsättning (Sportbladet).

Men i nuläget ser det inte hoppfullt ut.

Nguen finns inte med när Djurgården startar försäsongen i dag på Bosön i Stockholm.

Han uppges i nuläget titta på flera olika alternativ i vad som mycket väl kan bli 32-åringens sista kontrakt i karriären.

FD rapporterade under hösten att han i praktiken var överens med Al-Najma SC – innan en övergången sprack i sista stund.

Kontakten mellan Djurgården och Tokmac uppges hålla i sig men en lösning om en förlängning för 2026 uppges i nuläget inte vara aktuellt.

Tokmac Nguen står noterad för nio mål och fyra assist på 29 matcher i allsvenskan förra säsongen.