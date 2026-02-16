Han har inte haft det lätt efter Djurgården 

Deniz Hümmet blev något av årets allsvenska namn 2024.

Med i allsvenska skytteligatoppen och flera imponerande matcher i Europa.

Nu är han i en annan verklighet som inte handlar om succé.

Foto: Bildbyrån

Deniz Hümmet blev en skräll i Djurgården och när han lämnade för Gamba Osaka i Japan i början av förra året så gjorde han det med 14 allsvenska mål. Lägg där till stormatcher och ytterligare mål mot internationellt motstånd som Panathinaikos och Legia Warzawa.

Djurgårdens transfer blev värd omkring 25 miljoner kronor men hans fortsättning på japansk mark har däremot inte blivit en omedelbar succé – och kanske är det så att han behöver mer tid likt Darijan Bojanic snarlika resa i Sydkorea?

Trenden har hur som helst varit nedåtgående ju längre säsongen har gått och innan juluppehållet startade han bara i två av sex matcher och i förtroendet gick istället till Issam Jebali – ja, ni hör ett gammalt allsvenskt namn som dyker upp på radarn igen.

Issam Jebali. Foto: Bildbyrån

När J League nu har startat om igen efter uppehållet så har Hümmet startat på bänken båda gångerna, senast i helgen tilläts han inte ens ett inhopp i Osakas 0-0-möte med Nagoya.

Deniz Hümmets siffror så här långt i Japan ger honom sju mål på 29 matcher i ligaspelet. Den 29-årige anfallaren har startat i 21 av dessa.