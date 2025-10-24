Han har nog lätt att hålla sig för skratt just nu

Tobias Gulliksen lämnade i somras som ett av allsvenskans mest ansedda namn.

Men såld för 52 miljoner kronor till trots så är det en mindre rolig verklighet den norske stjärnan har kommit till.

Foto: Alamy

Från Djurgården till Rapid Wien.

En på pappret spännande flytt för Tobias Gulliksen men som inte har blivit det – ännu.

Den senaste månaden har inneburit smäll på smäll för den österrikiska storklubben som nuläget skakas om av fem raka förluster och 3-14 i målskillnad.

När det kommer till den norske stjärnans insatser så har han haft svårt att imponera. Skrala två mål och en assist på sju matcher är allt så här långt.

Det är även någonting som avspeglas i betygen för Gulliksen som hos sajten Fotmob är en av Rapids lägst betygsatta spelare med 6,50 i genomsnitt per match.

En annan aspekt kring den förre Dif-stjärnan är att att hans två enda mål kom i cupmötet med tredjedivisionslsget SV Oberwart.

Ser vi till speltiden så är norrmannen ännu inte heller helt självskriven i laget. Totalt har det som sagt blivit sju framträdanden, fyra av dessa från start varav fyra via inhopp. I tre av starterna har han dock även blivit utbytt.