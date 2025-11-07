Djurgården har jagat mittbacksstjärnan – nu lämnar han gratis 

Ibrahim Cisse var i vintras högaktuell för Djurgården.

Enligt FD:s uppgifter har mittbacksbjässen nu tackat nej till en förlängning och lämnar gratis vid årsskiftet.

Flera allsvenska klubbar uppges visa intresse.

Foto: Bildbyrån

Kups är nyblivna finländska mästare och det med en huvudroll på nytt för mittbacken Ibrahim Cisse. Mittbacken som i vintras jagades av Djurgården och är en Jani Honkavaara-favorit – är nu på väg bort.

Enligt FotbollDirekts uppgifter har han sagt nej till en förlängning av kontraktet som går ut vid årsskiftet.

Enligt FD:s källor har flera allsvenska klubbar under hösten framfört intresse till spelarens representanter. Om Dif har några planer framgår inte av uppgifterna.

Ett nytt och starkt argument för ivorianske Cisse är nu att han inte längre kommer att kosta någon övergångssumma. När Bosse Andersson visade intresse var priset 5-6 miljoner innan han gick för Mikael Marques.

Cisse anslöt till Kups 2023 och har den här säsongen tre mål på 36 framträdanden.