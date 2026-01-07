Kalmar FF hade chansen att ta honom 

Oliver Berg har gått till Brommapojkarna – men han saknade knappast alternativ när han lämnade Malmö FF.

Enligt FotbollDirekts uppgifter visade även Kalmar FF intresse.

Foto: Bildbyrån

Oliver Berg har gjort ännu ett klubbyte och lite överraskande valde han att flytta tillbaka till Stockholm.

Efter Djurgården blir det nu Brommapojkarna.

Den 32-årige mittfältaren saknade emellertid inte alternativ när han nu lämnade MFF och enligt FotbollDirekts uppgifter så fanns kontakter med Kalmar FF. En comeback diskuterades och sportchef Mats Winblad uppges ha visat intresse för norrmannen.

Utöver det ska även två klubbar från norska Eliteserien ha hållit sig framme.

Det som fick pendeln att svänga var att när BP kom in i bilden så gick det snabbt och det agerades omgående i maximal omfattning.

Budet han fick i från Stockholms-klubben uppges ha slagit allt i övrigt som erbjöds.

Malmö uppges i övrigt ha släppt Berg för en närmast symbolisk övergångssumma, trots att han kostade omkring åtta miljoner kronor att lösa från Djurgården.

Oliver Berg står noterad för 67 matcher och tre mål för Malmö FF.