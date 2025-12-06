Mjällby ville ha honom

Isak Dahlqvist gick upp i allsvenskan med Örgryte och gick helt nyligen till Österrike.

Nu i efterhand står det klart så påpassad han har varit från olika håll.

Foto: Bildbyrån

Isak Dahlqvist kommer från ett år som har gett honom genombrottet.

Efter den allsvenska uppflyttningen slutade det nyligen med en flytt till Blau-Weiss i Österrike.

Men ett av Örgrytes viktigaste namn i årets succé saknade inte alternativ.

Nu står det klart att sedan i somras har flera klubbar undersökt möjligheter.

Och ännu en gång uppges, enligt FotbollDirekts uppgifter, mästarna Mjällby ha varit på tå och gjort försök med 24-åringen.

Det uppges även ha varit ett huvudalternativ för huvudpersonen.

FD kan även redogöra för att Elfsborg och norska toppklubben Tromsö förde fram intresse. Tidigare under året har vi även haft uppgifter om IFK Göteborg.

Dahlqvist noterades för sex mål och tolv assist den gångna säsongen.