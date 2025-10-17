Nytt bud drar ut på tiden – så länge kan han tvingas vänta 

Bersant Celina vill stanna – och AIK vill behålla honom.

Men ännu har inget nytt hänt trots månader av spekulationer.

Nu kommer nya uppgifter om stjärnan som missar söndagens derby.

Foto: Bildbyrån

AIK har tappat en Europa-plats och står inför viktiga slutmatcher.

Vid sidan om det finns det samtidigt flera osäkerhetsmoment.

Dels handlar det om att AIK:s Head of scouting and recruitment, Fredrik Wisur Hansen, lämnar efter säsongen men även om tilltagande spekulationer om huvudtränare Mikkjal Thomassens framtid.

Lägg där till en ansträngd ekonomi och viktiga kontraktsförlängningar som dröjer.

När det kommer till det sistnämnda handlar det främst om Sotirios Papagiannopoulos och Bersant Celina.

Angående norrmannen kan han nu, enligt FotbollDirekts uppgifter, tvingas finna sig i att ett bud dröjer till i januari, trots att det redan i somras fanns uppgifter om pågående samtal.

AIK uppges akta sig för att stressa fram något med tanke på förändringar som är på gång samt det att Celinas kontrakt går ut först nästa höst.

Det finns med andra ord utrymme för att låta det dröja likt Hammarby med Nahir Besara som ännu inte har ett nytt kontrakt trots att det går ut efter säsongen.

Ett problem kan även vara ekonomi, enligt vad FD erfar är det inte säkert att AIK:s kommande bud är på samma nivå som hans nuvarande lön.

Bersant Celinas kontrakt med AIK sträcker sig fram till hösten 2026.