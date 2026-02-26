Stort intresse kring BP:s nye supertalang: ”Viktigt kvitto”

Brommapojkarna skrev i tisdags kontrakt med 15-årige supertalangen Iacovos Chrysanthou som nu spås bli nästa framtida storförsäljning.

– Jag är beredd att göra det jobb som krävs, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån/ Skärmbild från Instagram.

Brommapojkarnas framgångar med unga spelare och lukrativa försäljningar bara växer med namn i allt ifrån Lucas Bergvall till det senaste året med Love Arrhov och nyligen Ezekiel Alladoh för omkring 50 miljoner kronor.

Vad som kommer att bli nästa exportsuccé återstår att se men någon som kan bli det på lite sikt är definitivt Iacovos Chrysanthou.

15-åringen anses redan som Brommapojkarnas kanske mest spännande unga namn och så sent som i tisdags blev det officiellt att han har skrivit ett flerårskontrakt.

Det är en logisk utveckling och det mycket genom att den unge anfallaren förra hösten träffade Tottenham. Enligt FotbollDirekts uppgifter följs han nu även det av Ajax, AZ Alkmaar och Anderlecht.

Chrysanthou är både en ytterforward och nia – och lever på sin höga fart och räds inte den tidiga uppmärksamhet han allt mer kommer att få om höga förväntningar infrias.

– Nej, inte alls. Jag har nog blivit lite van genom uppmärksamhet jag redan har fått. Det är en del av det och bara att vänja sig vid, säger han till FotbollDirekt.

– Det är så klart jättekul att få ett kontrakt och klubbens förtroende och jag hoppas på a-laget inom kort, men fokus ligger nu på U17 och U19 och sedan a- laget så snabbt som möjligt.

Du är inte rädd för den stora skillnad mellan junior och A-lagsfotboll?

– Det är klart att det är skillnad men jag känner att jag har det fotbollsmässiga så där jag är trygg.

Hur är det med media och den större uppmärksamhet som säkerligen väntar?

– Jag känner mig lugn och jag har varit om media lite grann så det är liksom ingen nyhet. Nerver? Alltså det är klart att det finns men det är bara jobba bort det och lite nerver är alltid sunt och behövs för att jag ska prestera på topp. Jag har en stöttande familj bakom mig och det är otroligt viktigt för mig.

Hur ser du på juniorlandslaget?

– Att det är ett stort delmål. Absolut har de visat att de har ögonen på mig – det har både det svenska och det grekiska landslaget gjort.

Hur ser du på att du redan följs ingående av klubbar som Ajax, AZ och Anderlecht?

– Det är speciellt och det är ett kvitto på att jag gör bra saker. Det är bara för mig att fortsätta presetera och ha roligt på vägen, mycket är upp till mig och jag är beredd att göra det jobb som krävs.