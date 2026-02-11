Värnamo har tjänat nära 50 miljoner 

IFK Värnamo må ha förlorat sin allsvenska existens.

Men allt är inte dystert.

Smålänningarna är stora ekonomiska vinnare.

FotbollDirekt har gjort en sammanställning som visar imponerande siffror.

Foto: Bildbyrån

Det är en allt svårare transfermarknad och klimat som brer ut sig inom fotbollen men trots det har allsvenska klubbar lyckats tjäna större och större summor på försäljningar.

Men det är inte bara våra största som Malmö FF, Djurgården, Hammarby och AIK det handlar om. Vi har även fått se en mindre aktör som Mjällby börja utmana om större summor pengar. Detsamma gäller den kommande superettan-klubben IFK Värnamo. Nu är man i ett sportsligt mörker men den ekonomiska bilden är någonting helt annat.