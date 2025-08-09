I skuggan av Emil Holm – svenske Ossians italienska debut 

✔ Virala målet kan bli guld värt för VSK.

FotbollDirekts nyhetschef Ola Gustavsson med ett helgnyhets-svep som direkt eller indirekt har koppling till Västerås SK, Brommapojkarna och IFK Göteborg.

VSK har stark affär på gång

Karl Gunnarsson i Västerås SK har haft några månader som honom allt högre upp på superettans karta.

Den robuste mittfältaren som startade senast när VSK slog BoIS och befäste sin topplacering scoutas av flera utländska klubbar.

Det uppges enligt mina uppgifter handla om två etablerade alternativ i nederländska Eredivisie och en toppkandidat i kommande säsongs Serie B. Samtliga ska ha sett 19-åringen på plats i Sverige.

För ett par månader sedan gjorde VSK-talangen ett mål mot Umeå FC som kan vara årets mål superettan.

Adam Andersson jagar nytt

Det var i början av förra året som AIK visade intresse för förre Häcken-stjärnan Adam Andersson. Då kostade han omkring fem miljoner att lösa i övergångssumma – nu är han gratis.

Andersson har gått arbetslös sedan i början av förra månaden då han lämnade danska Lyngby.

Hur hans kompass ser ut inför hösten är ännu oklart men enligt FD:s uppgifter finns flera utländska klubbar med i bilden kring den 28-årige mittbacken.

Bortsett Häcken och Lyngby har Adam Andersson representerat klubbar som Rosenborg, Randers och Västra Frölunda.

I skuggan av Emil Holm – svenske Nordvalls italienska debut

För bara några månader skrev Ossian Nordvall på ett kontrakt med Bologna – fram till sommaren 2028.

Nu står det klart att den 18-årige defensive mittfältaren har a-lagsdebuterat för Serie A-klubben. Det hela skedde tio minuter före slutet mot grekiska Levadiakos – detta när han bytte med schweiziske landslagsmannen Remo Freuler.

Nordvall köptes loss av Bologna från BP för ett par år sedan för omkring två miljoner kronor.

Ossian Nordvall har spelat 26 matcher för Bolognas primavera-lag i vilka han har gjort ett mål.