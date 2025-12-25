Affärsmogulens erbjudande till United: ”En julklapp”

Den tidigare Nokia-chefen Thomas Zilliacus budade på Manchester United 2023.

Nu vill han bidra med sponsorer till klubben värt 4,6 miljarder kronor.

– Jag vill ge en julklapp, säger han till Manchester Evening News.

Foto: Alamy/ Bildbyrån

Manchester United lades ut för försäljning 2023 av Glazer-familjen. Då var bland annat den finske finansmogulen Thomas Zilliacus med och konkurrerade med Sir Jim Ratcliffe som till slut vann budgivningen. Då menade Zilliacus att hans investering hade genererat 15 miljarder pund (drygt 187 miljarder kronor).

Nu berättar finsken att han vill ge ytterligare ett erbjudande till United. Det ska handla om ett lukrativt sponsoravtal från hans investeringsbolag.

– Jag har beslutat att erbjuda Manchester United ett sponsoravtal genom mitt företag XXI Century Capital Group. Jag vill ge

klubben en julklapp, säger han till tidningen Manchester Evening News och fortsätter:

– För mig handlar det inte om att äga något. Det handlar inte om att ha en trofé att visa upp. Det handlar om hur vi gör Manchester United så starkt ekonomiskt att de kan bli den främsta klubben, inte bara i England, utan i Europa.

Zilliacus kommer att erbjuda ett avtal värt 375 miljoner pund, vilket motsvarar ungefär 4,6 miljarder kronor.

– Så jag har beslutat att föreslå ett sponsoravtal på 375 miljoner pund över fem år. Det handlar om globalt engagemang från fansen.