Alexander Isak hyllas i media: ”Har hittat hem”

Alexander Isak har fått en drömstart på säsongen.

Efter två mål mot Ipswich Town hyllas svensken till skyarna av den engelska pressen.

– Äntligen visade han varför Liverpool köpte honom, skriver BBC.

Foto: Bildbyrån

Alexander Isak fick stora delar av fjolåret förstört av skador och sviktande form. Det fanns därmed en del skepsis inför årets säsong, vilket inte blev mindre efter två halvdana insatser mot Newcastle United och Nottingham Forest.

Nu kan det ha vänt för svensken. Efter två fullträffar mot Ipswich Town har hyllningarna inte låtit vänta på sig från den engelska mediesfären.

”Äntligen får vi se det bästa av Alexander Isak. Han hotade bakom backlinjen med sin snabbhet och smarta löpningar och stod för kyliga avslut. Äntligen visade han varför Liverpool köpte honom”, skriver BBC

”En briljant målshow”

Isaks samarbete med Cody Cakpo uppmärksammas också. Nederländaren assisterade till båda målen.

”Det här är en spelare i glödhet form, som kräver det bästa av spelarna omkring sig. Han går på alla cylindrar och höjer även nivån på sina lagkamrater. Särskilt samarbetet med Gakpo blomstrar”, skriver Sports Illustrated.

Lokaltidningen Liverpool Echo ger både Isak och Gakpo nio av tio möjliga i betyg.

”Nu börjar det likna någonting för den svenske spelaren. En briljant målshow med två mål under de första tio minuterna, och sedan snuvades han på ett hattrick på grund av en knapp offside. Hans bollmottagningar och förmåga att hålla undan motståndarna var imponerande matchen igenom”, skriver tidningen.

Även amerikanska ESPN inställer sig i hyllningskören. Svensken får högst betyg av samtliga spelare i Liverpool.

”Satte Liverpool i ledningen med ett skott som Ipswich-målvakten borde ha gjort bättre på. Hans andra mål, bara två minuter senare, var ett kliniskt avslut signerat av en anfallare som plötsligt ser ut att ha hittat hem. Fick dessutom ett mål bortdömt för offside”, skriver man.