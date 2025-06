Alexander Isak nominerad till årets spelare

Han har förmodligen gjort sin bästa säsong någonsin.

För det kan han nu premieras.

Under fredagen står det nämligen klart att Alexander Isak är nominerad till årets spelare i England.

42 matcher, 27 mål och sex assist.

Det blev Alexander Isaks, 25, facit med Newcastle United den gångna säsongen.

För sina insatser på de brittiska öarna har nu svensken nominerats – till priset som Englands bästa fotbollsspelare. Under fredagen står det klart att anfallaren är en av sex spelare som kan motta priset Professional Footballers’ Association Players.

Utöver Isak är även Liverpools Mohamed Salah och Alexis Mac Allister, Chelseas Cole Palmer, Arsenals Declan Rice och Manchester Uniteds Bruno Fernandes nominerade.

De som har röstat fram de sex nominerade spelarna är PFA:s medlemmar, det vill sägs spelarna. Vem som vinner priset återstår att se, det delas ut den 19 augusti i Manchester.

