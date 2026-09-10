Alisson tvingas betala böter efter raseriutbrott

Alisson Becker visade känslorna i samband med matchen mot Nottingham Forest.

Nu tvingas brasilianaren betala över 100 000 kronor i böter till det engelska förbundet.

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Liverpools hemmapremiär mot Nottingham Forest slutade 2–2. Efter slutvisslan var Alisson Becker rasande och sparkade på fjärdedomaren bytestavla, som under matchen led av tekniska problem.

Målvakten var redan irriterad till följd av att ha orsakat en straff i den andra halvleken som Forest konverterade.

Nu tvingas 33-åringen betala 8 000 pund, motsvarande runt 104 000 kronor, i böter till följd av sitt agerande. Alisson ska ha accepterat straffet, enligt det engelska fotbollsförbundet FA.

Alisson Becker ryktades starkt till Juventus under våren men blev till slut kvar i Liverpool. Brassen är just nu inne på sin nionde säsong med klubben.

Liverpool ligger sexa in Premier League efter tre omgångar med fem inspelade poäng.